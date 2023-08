Sei appartamenti svaligiati nello stesso palazzo di Milano

Sei porte spaccate. Sei case svaligiate. Succede in uno stabile di via Conca del Naviglio, zona Navigli. Giovedì 10 agosto, poco prima delle 13, l'amministratrice di condominio ha chiamato il 112 per segnalare i furti.

Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Porta Genova. Gli agenti hanno constatato come le porte di ingresso di sei appartamenti del palazzo fossero state danneggiate dai ladri, poi entrati per rubare indisturbati, approfittando dell'assenza dei proprietari: tutti si trovavano in vacanza fuori Milano.

Ancora da quantificare il bottino, proprio perché i padroni di casa sono ancora in ferie. Sul posto sono però presenti delle telecamere e gli agenti che stanno indagando sui furti le visioneranno per cercare di individuare i responsabili.