Gli svaligiano la casa mentre è in vacanza per Natale

Mentre si trovava in vacanza, i ladri sono entrati nel suo appartamento e l'hanno 'svaligiato'. Il furto si è consumato in un appartamento del centro, zona Monforte, il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

Per colpire, i malviventi hanno approfittato dell'assenza del proprietario, un 55enne italiano che si trovava in una località turistica in occasione delle festività natalizie ed è dovuto rientrare precipitosamente. A dare l'allarme nel pomeriggio del 27 dicembre è stata la domestica trovando la porta scassinata e la casa a soqquadro.

Sul posto è accorsa la polizia di Stato che ha constatato il furto di orologi di valore e diversi gioielli in oro. Il valore dei beni sottratti è in corso di quantificazione. Nessuna traccia dei ladri, che dopo il furto si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.