Occupano l'alloggio e si allacciano a gas ed elettricità, scoperti perché litigano tra loro

Si sono fatti scoprire a causa degli schiamazzi dovuti a una lite tra due di loro. Entrambi, con i loro due coinquilini, sono stati denunciati dai carabinieri. Motivo: avevano occupato un alloggio popolare allacciandosi abusivamente alla corrente elettrica e al metano del condominio.

È successo venerdì pomeriggio a Milano, in via degli Etruschi (zona Calvairate), in un edificio popolare di Aler. A chiamare i carabinieri sono stati alcuni vicini di casa, segnalando urla varie da un appartamento al primo piano dello stabile. I militari del radiomobile si sono recati sul posto e hanno verificato che, poco prima, era scoppiata una lite per futili motivi tra due fratelli che vivono in un appartamento occupato abusivamente.

L'allaccio abusivo

I quattro occupanti (tutti uomini di 16, 22, 51 e 55 anni), ufficialmente senza fissa dimora e con precedenti di polizia, non si erano limitati a 'insediarsi' nell'alloggio ma si erano allacciati, in modo abusivo, all'impianto di energia elettrica e a quello del metano. Pertanto sono stati denunciati per invasione di edificio e furto di energia elettrica. L'appartamento è stato sgomberato e messo in sicurezza.