Trasforma il suo appartamento in un pollaio: "Alleviamo animali per poi mangiarli"

20 quaglie in una stanza e 19 anatre in altri due locali. Questi gli animali che la polizia locale ha trovato all'interno di un appartamento che la proprietaria aveva trasformato in un pollaio. L'accaduto nei giorni scorsi nel centro storico di Vigevano, cittadina del Pavese non lontano da Milano.

A segnalare la situazione, avvertendo un cattivo odore, sono stati i vicini di casa della donna. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno accertato la presenza dei volantili, oltre a constatare le terribili condizioni igieniche in cui versava l'abitazione, che aveva i pavimenti ricoperti degli escrementi degli animali e di segatura.

La proprietaria ha ricevuto una multa e l'ordine di ripulire, ordinare e sanificare il proprio appartamento. Agli agenti, per giustificarsi, avrebbe detto che quaglie e anatre venivano allevate in casa per poi essere mangiate in famiglia.