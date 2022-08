Il trader milanese 'ostaggio' degli Emirati: l'appello della compagna

Un appello alla ministra della Giustizia Marta Cartabia per far sì che possa finalmente tornare in Italia Andrea Giuseppe Costantino, il trader milanese di 49 anni arrestato il 21 marzo 2021 a Dubai e incarcerato per 15 mesi nella prigione di massima sicurezza di Al Whatba ad Abu Dhabi. A lanciarlo con una lettera aperta è la compagna dell'uomo, Stefania Giudice.

"Stimata e apprezzata negli Emirati, profonda conoscitrice delle meccaniche che regolano gli equilibri di quella parte del Golfo, colei che ha sottoscritto con gli Emirati l'accordo per l'estradizione dei detenuti italiani - scrive la donna alla ministra -, possa intercedere con le controparti emiratine e permettere ad Andrea di riacquisire la sua libertà, quello che ha guadagnato con tanta fatica e lavoro duro e onestissimo e tornare a casa da nostra figlia Agata".

Il trader è stato scarcerato il 31 maggio scorso e al momento è ospite dell'ambasciata italiana negli Emirati Arabi Uniti; tuttavia, non è ancora libero: per lasciare Abu Dhabi le autorità emiratine esigono da lui il pagamento di 550mila euro di ammenda, somma che lui ha detto di non avere a disposizione. Costantino ha annunciato che inizierà uno sciopero della fame, denunciando: "Il mio Stato mi ha abbandonato. Preferisco morire con dignità che sopravvivere di carità in una stanzetta di pochi metri quadrati, privato del mio amor proprio e decoro".

"Con il cuore in mano posso solo dirle che non ci sono i fondi, né la possibilità di reperire il denaro", ha ribadito anche la compagna dell'uomo rivolgendosi alla ministra Cartabia, alla quale ha anche ricordato come Costantino abbia "sempre proclamato la sua innocenza ed estraneità ai fatti a lui contestati". Il trader era stato prelevato dagli agenti della Guardia nazionale degli Emirati, i quali non avevano presentato alcun mandato né comunicato il provvedimento ai danni dell'uomo all'ambiasciata italiana.

Non senza fatica, l'avvocato arabo del 49enne aveva scoperto il capo di accusa: "senza che sia mai stata presentata alcuna prova", scrive la sua compagna, gli si imputava "di aver collaborato con l'organizzazione terroristica yemenita Movimento Houti, concludendo transazioni commerciali per l'acquisto e l'esportazione di derivati petroliferi". La tesi dell'uomo è che il suo arresto sia stato il risultato delle "deteriorate relazioni diplomatiche tra il nostro Stato e gli Emirati Arabi Uniti", in particolare dopo la decisione dell'Italia, a gennaio 2021, di non esportare più armi al Paese.