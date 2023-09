Il ladro gli svuota l'auto, lui gli lascia un messaggio sul palo: "Sono disposto ad aiutarti"

Un messaggio rivolto direttamente al ladro. Un uomo, che nei giorni scorsi si è trovato l'auto completamente ripulita, ha deciso di lanciare un appello a chi gli ha portato via tutto. Così, dopo aver scritto un foglio al computer, la vittima si è "armata" di scotch e ha lasciato il biglietto appeso a un palo in via Tazzoli, in Garibaldi, proprio dove era parcheggiata la sua vettura al momento del furto.

"Messaggio al ladro - si legge -. Sono l'ex proprietario delle borse, dei vestiti e del portafogli che hai preso dalla mia macchina bianca in via Tazzoli la sera" del 31 agosto. "Puoi tenerti il portafogli, i vestiti, gli zaini e le borse - continua l'uomo, evidentemente un ragazzo iscritto all'università -. Ti chiedo solo il favore di ridarmi il libro quello grande, gli appunti universitari che hai trovato nello zaino e i foglietti scritti a penna. A te probabilmente non serviranno a niente, ma per me non averli è un grande disagio".

Quindi la conclusione dell'appello, un po' a sorpresa: "Sono disposto a perdonarti e a darti una mano".