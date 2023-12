La polizia locale chiede aiuto: "insostenibile gestire i minori senza documenti da soli"

La questione dei minori non accompagnati senza documenti non può più essere “sostenuta dalla sola polizia locale”. A scriverlo le segreterie milanesi dei sindacati dei ghisa CSE Flpl e Sulpl in una lettera indirizzata al comandante del corpo e al dirigente del personale. A riportare la notizia è Ansa. “Spesso la struttura di via Zendrini non è in grado di accogliere e vengono quindi ospitati nei comandi di zona, costretti a dormire su panchine di legno, senza neanche la possibilità di lavarsi e con indumenti spesso non adatti alla stagione invernale”, prosegue la nota.

Nello specifico, viene fatto l’esempio di un ragazzo che staziona al comando della zona 5 dal 22 dicembre. Per il giovane non ci sarà la possibilità di ricollocamento se non dopo il 27 “sempre sperando che qualcuno sia disposto ad accoglierlo”. La presenza dei minori nei singoli comandi di polizia locale significa anche personale attivo a tutte le ore, personale “distolto dal servizio al cittadino”.

L’appello è rivolto all’amministrazione comunale perché si trovi una soluzione celere: un potenziamento del servizio di via Zendrini ed eventualmente maggiori aiuti alla polizia locale anche con la progettazione di servizi igienici adeguati e locali ad hoc. E, poi, fondi per pasti e abbigliamento, oltre che delle disposizioni specifiche su come gestire l’ospitalità dei ragazzi.