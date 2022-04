Si arrampica sulla copertura di San Siro e si appende nel vuoto

È salito fino al terzo anello e poi ha proseguito la sua scalata fino ad appendersi ai tralicci che sorreggono la copertura dello stadio. È rimasto lì per alcuni istanti (con circa 80 metri di aria sotto ai piedi) e poi è fuggito senza lasciare traccia. È quanto accaduto nei giorni scorsi a San Siro, protagonista del fatto l'urban climber e youtuber inglese Adam Lockwood (20 anni) non nuovo a "scalate" del genere.

Il video della sua impresa, pubblicato sul suo canale, ha macinato poco meno di mille visualizzazioni (non un gran numero) ma ha destato parecchio scalpore, tanto che Lockwood è stato intervistato dal Daily Mail. "Mi piace semplicemente guardare in basso e vedere tutto il mio corpo sospeso sopra qualunque cosa - ha detto al quotidiano britannico -. L’unico problema era che le sbarre erano ricoperte di una polvere densa che le rendeva un po’ scivolose, ma niente di grave".

Non è la prima volta che il 20enne mette a segno imprese simili. Nei mesi scorsi era salito in cima alla Torre Agbar di Barcellona (143 metri) ma era salito anche sulla centrale elettrica croata di Plomin (340 metri). "Il free climbing per me è un’opportunità per dimostrare qualcosa a me stesso, e a me stesso solo, e un’opportunità per far lavorare il mio corpo e la mia mente perfettamente insieme. Provo delle emozioni uniche, è una sensazione incredibile e ogni volta che una salita diventa più difficile le sensazioni aumentano".

"Ho iniziato ad arrampicare circa quattro anni fa, salendo lentamente su cose più alte e più difficili - ha aggiunto Lockwood -. Sono andato allo stadio di San Siro due anni fa quando ho avuto l’idea di appendermi fuori dal bar. Quando sono tornato lì, ho colto il mio ultimo giorno come un’opportunità per farlo finalmente. Non l’ho pianificato, ho iniziato quando sono arrivato lì, è stato semplice. Mi sono appeso a cose dieci volte più alte, la sensazione è la stessa, niente di molto in realtà".

L'impresa dell'inglese potrebbe avere risvolti penali. Al momento non è stata presentata nessuna denuncia ma è probabile che nelle prossime ore la società che gestisce lo stadio decida di segnalare il fatto alle autorità e quindi potrebbe partire un'indagine con l'ipotesi di reato di invasione di terreni o edifici.