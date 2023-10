Appuntamenti a nome di Vanoni e Al Capone: così lavorava "l'agenzia dei passaporti"

Prendevano appuntamenti per il rinnovo o il rilascio del passaporto sfruttando la (flebile) finestra che, ogni mattina, è a disposizione sul portale online per circa 500 slot al giorno, nei successivi tre mesi, intestandoli a precedenti clienti (tra cui Ornella Vanoni) ma anche a persone fittizie (tra cui Carmen Russo, lona Staller, Al Capone e 'Marilin' Monroe) e anche a nomi improbabili (come Fan Cazzista e San Gennaro). Poi, quando arrivava un 'vero' cliente che necessitava di un appuntamento, ne liberavano uno già a loro disposizione e, quasi istantaneamente, ne fissavano un altro nello stesso slot.

Secondo le indagini della divisione amministrativa e sociale della polizia milanese, l'agenzia di piazzale Baracca ha compiuto queste operazioni ben 2mila volte, per un giro di affari che nel periodo d’indagine si aggirerebbe sui 300mila euro: merito del passaparola tra i milanesi. Una specie di 'incetta' di appuntamenti per poi cederli (a 250 euro) a chi chiedeva i servizi dei professionisti. A discapito (afferma la questura) dei cittadini che, autonomamente, in questi anni tentavano di prendere appuntamenti, scontrandosi con una situazione notoriamente complicata, dovuta sia alla ripresa dei viaggi dopo l'emergenza Covid, sia al fatto che il Regno Unito è uscito dall'Unione europea e quindi, ora, per viaggiare in quel Paese serve il passaporto.

L'attività della polizia è iniziata quando (tra aprile e giugno) al commissariato Sempione sono arrivate lamentele di vari cittadini per il fatto che non fosse possibile fissare una data attraverso l'agenda elettronica per rinnovare o ottenere un passaporto. Alcuni dei cittadini hanno anche riferito l'esistenza di un'agenzia tramite cui si poteva fissare facilmente l'appuntamento, scegliendo anche il giorno. Una situazione che ha creato presso alcuni clienti perfino la sensazione che l'agenzia avesse una qualche 'corsia preferenziale' (ovviamente inesistente) con le forze dell'ordine.

Secondo le indagini della questura, il raggiro veniva compiuto dal titolare e dai dipendenti dell'agenzia, che usavano (per le prenotazioni fittizie) anche i nomi di alcuni loro familiari, che sarebbero stati perfettamente consapevoli della cosa. Gli indagati sono in tutto cinque: il titolare dell'agenzia, A.D., e dipendenti e familiari. Rispondono di interruzione privata di un servizio pubblico, falsità ideologica, truffa e trattamento illecito dei dati.