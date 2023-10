Facevano pagare gli appuntamenti per il passaporto: 5 indagati in un’agenzia del centro

Occupavano posti nelle agende prenotando appuntamenti con i loro dati o con quelli di clienti che si erano rivolti a loro per altre pratiche. Quindi, al momento giusto, sostituivano i nomi e i cognomi. Il tutto, chiaramente, in cambio di soldi. Cinque dipendenti di un’agenzia di intermediazione di Milano, in zona Magenta, risultano indagati con le ipotesi di reato di "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" e di essere i promotori della turbativa della regolarità di un servizio pubblico perché accusati di aver incassato soldi per prendere appuntamenti sul portale online per i passaporti.

Tra settembre 2022 e luglio 2023, stando a quanto accertato dalla squadra mobile, dalla Pas (polizia amministrativa sociale) e dal commissariato Sempione, gli indagati, in quasi un anno, avrebbero fissato almeno 2mila appuntamenti utilizzando i loro nomi o quelli di altre persone che si erano rivolte all’agenzia per altre pratiche. Quando un cliente andava effettivamente a prenotare un appuntamento per il passaporto, gli indagati cancellavano le vecchie prenotazioni e le sostituivano con quelle reali, riuscendo così a trovare una data utile nel giro di un paio di giorni.

L’agenzia, che sul proprio sito ufficiale si vanta di una lunga esperienza nel settore, per il servizio chiedeva circa 250 euro, per un giro di affari che nel periodo d’indagine si aggirerebbe sui 300mila euro. I 2mila falsi appuntamenti fissati dall’agenzia “hanno comunque contribuito a saturare le quotidiane disponibilità di prenotazione, turbando la regolarità del servizio di rilascio del passaporto elettronico e degli uffici preposti”, hanno sottolineato dalla questura meneghina. Anche perché quando l’agenzia non riusciva a piazzare le prenotazioni già effettuate a clienti a pagamento non provvedeva ad annullarle, lasciando così un 'buco' nelle agende.

E proprio da via Fatebenefratelli hanno voluto rimarcare che la procedura d’urgenza per i passaporti è assolutamente gratuita. La stessa procedura che l’agenzia faceva pagare più di 200 euro.