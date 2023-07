"Invitano" due donne a casa: loro li derubano, li chiudono in camera e fuggono

Derubati da due donne che loro stessi avevano invitato a casa. Due uomini - un 36enne e un 22enne, entrambi italiani - hanno denunciato di essere stati "truffati" all'alba di martedì da due "amiche" che hanno preso i loro portafogli e sono fuggite.

Il primo contatto tra i quattro è avvenuto, per stessa ammissione delle vittime, su una app di incontri. Lì i due avrebbero conosciuto le due e si sarebbero accordati con loro per un appuntamento in un'abitazione di via Creta. Quando le ragazze - una 21enne e una 29enne, entrambe romene - sono arrivate a casa, con una scusa sono riuscite a chiudere gli uomini in una delle camere, per poi prendere i soldi e scappare a bordo di un Fiat Doblò guidato da una terza persona.

Appena hanno capito di essere stati derubati, il 22enne e il 36enne hanno rincorso le fuggitive in strada, proprio nel momento in cui è passata una volante. La polizia ha quindi bloccato le due donne, ricostruendo poi l'accaduto. La più giovane è stata indagata a piede libero per il furto, mentre la più grande - chiaramente anche lei accusata del furto - è stata arrestata perché trovata in possesso di alcune carte di credito risultate rubate.