Droga ed estorsioni, condannato a 12 anni genero del boss Mancuso

Condanna a 12 anni di reclusione per Luigi Aquilano, 45enne genero del boss Antonio Mancuso a capo della cosca della 'ndrangheta di Limbadi (Vibo Valentia). L'arresto di Aquilano risale al mese di luglio del 2022, per un'inchiesta sul traffico di droga ed estorsioni durante la quale, tra l'altro, era emerso che l'uomo e la moglie, Rosaria Mancuso (non indagata), gestivano il bar 'La legge dei sapori' in via Manara a Milano, di fronte a Palazzo di Giustizia.

Una postazione 'privilegiata' dalla quale, tra l'altro, la coppia avrebbe cercato di carpire informazioni sui vari magistrati che lo frequentavano, prendendo i nomi dai ticket restaurant e cercando poi su internet le loro storie professionali. Il locale, all'inizio, era stato gestito insieme a un socio e alla compagna di questi, Domina Fidanzati, figlia del defunto Guglielmo e nipote di Gaetano.

Le condanne di venerdì, del gup Guido Salvini con rito abbreviato, sono in tutto 21 con pene fino a 5 anni (a parte Aquilano). Spicca la condanna a 3 anni per Nazzareno Calajò, che secondo l'accusa 'dirigeva' un vasto giro di spaccio di droga nel quartiere della Barona. Non è stata però riconosciuta l'accusa di associazione mafiosa, anche perché Aquilano, il principale accusato, non avrebbe agito in collegamento con la cosca di Limbadi ma si sarebbe sempre mosso in autonomia; il gup ha invece sentenziato l'aggravante del metodo mafioso per un'estorsione di 44mila euro ai danni di un imprenditore.