Pizza "dalla parte opposta di Milano" per Aranzulla: arriva "fredda e immangiabile"

Sta diventando virale lo sfogo del guru dell'informatica Salvatore Aranzulla su Facebook. Il noto divulgatore si è ritrovato a mangiare una pizza fredda e "immangiabile" che gli è stata consegnata partendo dall'altra parte della città, per un disguido con una piattaforma di consegne a domicilio.

Aranzulla racconta di avere effettuato l'ordine per una pizza "da un ristorante vicinissimo a casa", ma l'applicazione lo ha dirottato senza apparente motivo a un punto vendita che si trova "dalla parte opposta di Milano". Naturalmente la cosa non è logica. È lo stesso Aranzulla a spiegarlo: "non ha senso fare pedalare una persona dall'altra parte di Milano". Così il noto divulgatore ha provato contattare via chat il servizio clienti dell'applicazione, dicendosi disposto a pagare per l'ordine ma non a riceverlo.

Tutto bene? No, perché gli è stato risposto che non si poteva fare, e poi la chat è stata chiusa dall'operatore. Così, conclude Aranzulla, "hanno fatto pedalare per mezza Milano una persona per consegnare una pizza che è immangiabile".