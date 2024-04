L'architetto che spaccia droga davanti alla nonna di 104 anni

Aveva trasformato la casa in via Lanzone in un punto di spaccio, nonostante la presenza della nonna di 104 anni e della mamma di 74. Alla fine, sono stati gli altri abitanti del condominio a fare un esposto alla polizia per segnalare la situazione. È così che gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Centro sono arrivati a un uomo di 37 anni, arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Lui, una laurea in architettura e una vita apparentemente limpida, viveva non lontano dalla casa delle donne e anche nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato della droga.

L'intervento è scattato mercoledì pomeriggio. I primi ad essere fermati sono due ragazzi di 20 e 19 anni. Erano usciti dalla casa incriminata con 1.5 grammi di hashish, comprati a 50 euro. A quel punto, approfittando della porta aperta, gli agenti sono entrati nell'appartamento dove hanno trovato le due donne anziane e il trentasettenne in compagnia di un ragazzo di 18 anni.

Il giovanissimo stava fumando uno spinello nella camera da letto che l'uomo utilizzava come base di spaccio. Lì, nascosti in un trolley e in un borsone, i poliziotti hanno trovato 700 grammi di marijuana. Sotto la tv c'erano due pezzi di hashish, per 197 grammi complessivi. Sulla scrivania, c'erano altri sei pezzi di hashish per un peso di 349 grammi.

E ancora un cofanetto in legno con cinque pezzi di hashish per un peso di 170 grammi, quattro barattoli in vetro contenenti circa 4 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. I soldi erano nascosti in un libro in una cassaforte: 8.570 euro in contanti. E poi quattro barrette di cioccolato ai funghi allucinogeni, tre sigarette elettroniche usa e getta a base di resina di cannabis. Nella residenza dell'uomo, sempre in una zona del centro a Milano, i poliziotti hanno sequestrato altri 3 grammi di marijuana.

Oltre alle manette contro l'uomo, i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente gli altri ragazzi coinvolti per uso di sostanze stupefacenti.