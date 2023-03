Com'è finita la storia del prete che aveva celebrato la messa in mare

Per la giustizia terrena non ha commesso alcun reato. Niente processo per don Mattia Bernasconi, il sacerdote originario di Cesano Maderno che presta servizio nella parrocchia milanese di San Luigi Gonzaga che la scorsa estate aveva celebrato la messa in mare, in Calabria. Un materassino come altare e il giovane don in acqua a proclamare la parola di Dio.

La procura di Crotone aveva aperto le indagini e oggi, a distanza di oltre sette mesi, ha chiuso il caso: non c’è stato vilipendio ed è stata disposta l’archiviazione. Il sacerdote era stato indagato per offesa a confessione religiosa. Quella messa celebrata alla fine di luglio 2022 nelle acque del mare di Capo Colonna non era passata inosservata e la foto finita sui social e successivamente sui giornali aveva scatenato il putiferio.

Il don si era subito scusato spiegando all’epoca che "non era assolutamente mia intenzione banalizzare l'eucarestia né utilizzarla per altri messaggi di qualunque tipo". A prendere le sue parti anche la comunità di Cesano Maderno che ha sempre difeso l’operato del suo sacerdote. Sulla vicenda era intervenuto anche l’arcivescovo di Milano Mario Delpini che aveva bacchettato il sacerdote brianzolo. "Mi dispiace dello sconcerto e della sofferenza che hanno ferito la sensibilità di fedeli sapienti e devoti. Io ritengo che il modo di celebrare scelto da don Mattia sia una sciocchezza senza giustificazioni. Anche don Mattia lo riconosce nella lettera che ha scritto per chiedere scusa", aveva scritto la scorsa estate.

Adesso la parola fine. Don Mattia non verrà sottoposto al processo e il caso è stato archiviato.