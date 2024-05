Giovanna Pedretti, la procura: "Nessuna istigazione al suicidio"

Non c'è stata istigazione al suicidio. Il procuratore capo di Lodi, Maurizio Romanelli, ha inviato al gip la richiesta di archiviazione del procedimento sulla morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano trovata senza vita lo scorso 14 gennaio nelle acque del Lambro. La donna avrebbe agito da sola e vi sarebbe "insussistenza di fatti penalmente rilevanti". L'indagine per istigazione al suicidio era stata aperta per valutare se i messaggi e i commenti ricevuti da Giovanna nelle ultime ore di vita potessero avere a che fare con la scelta di togliersi la vita.

Giovanna Pedretti era balazata alle cronache per una recensione omofoba che il suo ristorante aveva ricevuto e alla quale aveva risposto prontamente. Notizia che dalla cronaca locale era arrivata sulle testate nazionali. Poi l'ipotesi che quella recensione fosse falsa, un'escamotage trovato dalla 59enne come strategia di marketing, per dare visibilità al locale. Di lì una serie di commenti, ricostruzioni esterne della vicenda. Infine, il ritrovamento del cadavere.

La donna è stata ritrovata senza vita nel Lambro, suicidata per annegamento, ha specificato la procura, "dopo numerosi tentativi di ferirsi a mezzo di uno strumento da taglio non capace di lesioni profonde". Sul secondo cellulare che Giovanna possedeva sono stati trovati gli ultimi pensieri che "hanno appurato - spiega la procura - che la recensione non era genunina". Il post da cui tutto era nato era stato creato dalla ristoratrice con un'app per la modifica delle immagini, con la quale aveva 'incollato' sulla recensione di un utente ignaro il suo scritto.

Nei tragici giorni dopo la morte di Giovanna Pedretti il dito è stato puntato contro chi aveva 'dato della bugiarda' all'imprenditrice lodigiana. Primi fra tutti Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli che aveva anche contattato la 59enne per chiarimenti. Ma per gli inquirenti non ci sono ingiurie da parte di nessuno, ma è stato solo esercitato il diritto di cronaca e critica.