"Area C gratis per i mezzi pesanti in regola con i sensori", la proposta di Aci

Permettere di entrare gratis all'interno di Area C ai mezzi pesanti che si mettono in regola con i sensori dell'angolo cieco (l'obbligo scatta il prossimo 1° ottobre, anche se sono previste deroghe). È la proposta avanzata dal presidenti dell'Automobile club di Milano (Aci) Geronimo La Russa.

"Ai titolari di mezzi di trasporto, obbligati di dotarsi di strumentazione per evitare il rischio dell’angolo cieco entro le scadenze della fine del 2024 e addirittura del 2025, il Comune offra una quota di accessi gratuiti nell’Area C a chi si mette in regola entro la fine di quest’anno", ha detto il presidente di Aci nella giornata di martedì 12 settembre.

Secondo La Russa non si tratterebbe di un "bonus" ma "una proposta che vuole essere anche un modo concreto per far comprendere a tutti che il tema va affrontato subito, con politiche che non sono solo improntate al divieto, ma anche alla ricerca di soluzioni comuni. Il tutto - ha concluso - avviando in parallelo campagne per una maggiore consapevolezza: la strada è di tutti e tutti devono essere, sempre, maggiormente responsabili". Per il momento, comunque, la proposta non è stata presa in considerazione dal comune di Milano.