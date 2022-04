Girano in auto con una mazza da baseball e una pistola giocattolo: finiscono nei guai

Avevano in macchina una mazza da baseball, tre coltelli e una pistola giocattolo. E per questo sono finiti nei guai. Tre uomini di 41, 26 e 22 anni (un cittadino e due tunisini, tutti e tre già noti alle forze dell'ordine) sono stati indagati per porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere nella giornata di venerdì 31 marzo.

Tutto è iniziato intorno alle 12 in via Sforza quando una volante della questura ha notato l'auto con i tre a bordo. Il terzetto, resosi conto di aver attirato l'attenzione degli agenti, ha cercato di allontanarsi ma non è servito a nulla: sono stati fermati e controllati dopo poche decine di metri. Durante la perquisizione dell'auto sono saltati fuori i coltelli, la mazza da baseball e la pistola giocattolo. Sono quindi stati accompagnati in questura dove sono stati indagati a piede libero.

Nella serata di giovedì nei pressi della stazione della metro Cadorna, invece, un italiano di 52 anni è stato indagato dalla polizia per possesso di oggetti atti a offendere e minaccia aggravata. L'uomo, impugnando un coltello, come reso noto da via Fatebenefratelli, avrebbe minacciato alcuni passanti e insultato gli agenti intervenuti per portare la calma.