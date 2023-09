Il 70enne con un'arsenale in casa: nascondeva balestre, archi, frecce e una pistola

Una santabarbara in casa. Un uomo di 70 anni, italiano con precedenti, è stato arrestato a Nerviano, nel Milanese, con l'accusa di detenzione di arma clandestina dopo che in casa sua è stato scoperto un vero e proprio arsenale.

A incastrarlo sono stati i carabinieri, che nelle scorse ore hanno perquisito il suo appartamento proprio alla ricerca di armi, dopo aver avuto il sospetto che il 70enne potesse nascondere qualcosa nella sua abitazione.

In un attimo i dubbi si sono trasformati in realtà perché i militari hanno trovato, e sequestrato, due archi, due balestre, delle frecce artigianali, tre fionde, una mazza da baseball, tre machete e soprattutto una "speciale" pistola scacciacani. L'arma, infatti, era stata modificata e poteva sparare dei colpi calibro 22. Il 70enne, processato per direttissima, è stato sottoposto ai domiciliari. Tutte le armi gli sono state tolte.