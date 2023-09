Pistole, bombe a mano e proiettili: scoperto un arsenale nel centro sportivo

Una vera e propria Santabarbara. La squadra mobile di Milano nelle scorse ore ha sequestrato all'interno di un centro sportivo di Cervignano d'Adda, nel Lodigiano, sei pistole - cinque clandestina e una rubata -, quattro bombe a mano M75 e 416 proiettili.

Gli investigatori della sezione antidroga, guidati da Marco Calì e Massimo Mazzali, sono arrivati all'arsenale sviluppando alcune informazioni raccolte durante un'indagine su alcuni luoghi pubblici utilizzati come depositi di sostanze stupefacenti. Il sospetto era che nel centro sportivo, all'interno dei magazzini, fosse infatti nascosta droga in attesa di essere spacciata al dettaglio.

Al momento dell'intervento, però, in un mobiletto apparentemente usato per sistemare le stoviglie gli agenti hanno trovato un doppiofondo da cui sono saltate fuori le armi. Pistole, bombe e proiettili sono stati sequestrati su ordine della procura di Lodi. Le indagini proseguono adesso per individuare chi aveva a disposizione quell'arsenale.