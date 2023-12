Fucili, pistole e 138 chili di droga in casa di una coppia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Armi e droga. Proiettili e hashish. Tre persone - una coppia di italiani, 36 anni lui, 34 lei, e un cittadino marocchino di 32 anni - sono stati arrestati mercoledì dalla polizia con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine dopo essere stati trovati in possesso di pistole, fucili e più di un quintale di droga.

A incastrare la coppia e il terzo uomo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola. I poliziotti, dopo una rapida indagine, sono arrivati al 32enne, sospettato di nascondere in un appartamento di Cuggiono armi e hashish. Al momento della perquisizione, però, nell'abitazione dell'uomo sono stati sequestrati "soltanto" 36mila euro in contanti. Gli approfondimenti degli investigatori si sono poi spostati sulla coppia, che vive in una casa di proprietà del 32enne, all'interno della stessa corte condominiale.

Proprio lì sono stati scoperti un fucile d’assalto AKM 47 con caricatore e circa 100 cartucce, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una pistola scacciacani modificata per sparare, un fucile a pompa e un visore notturno. Ma non solo. Perché dallo stesso appartamento sono saltati fuori 138 chili di hashish, 1 chilo e 400 grammi di eroina, 700 dramma di marijuana, 50 grammi di cocaina e 700 grammi di sostanza da taglio, oltre che una macchina per il sottovuoto, 4 bilancini di precisione e tutto il materiale per confezionare le dosi. I tre si trovano ora nel carcere di San Vittore.