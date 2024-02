Pistola, proiettili e droga (del Re Leone): tre uomini in manette dopo la fuga nel palazzo

La droga nei calzini, l’arma a terra. Tre uomini - un 20enne nato in Egitto ma cittadino italiano, un 26enne cittadino turco e un 31enne italiano - sono stati arrestati martedì sera a Milano dopo essere stati trovati in possesso di diverse dosi di hashish e una scacciacani senza tappo rosso.

Per loro i guai sono iniziati verso le 22, quando una volante di passaggio in via Fiuggi li ha notati parlare tra loro. Appena i poliziotti si sono avvicinati, dopo aver chiesto l’intervento di un’altra volante, i tre sono fuggiti al grido di “scappate c’è la polizia” entrando in un condominio e prendendo due scale diverse.

La loro fuga è però fallita e tutti e tre sono stati raggiunti e bloccati. Nei calzini del 20enne sono stati scoperti 28 grammi di hashish, mentre il 26enne aveva con sé 45 grammi di “fumo” e altri 9 nei calzini, anche lui. Al 31enne sono invece stati sequestrati una riproduzione di una Glock che lui stesso ha gettato a terra, 34 proiettili calibro 8 e soprattutto 57 panetti di hashish, per un peso di 5 chili e 700 grammi, che aveva nascosto in una borsa porta computer. Sui pezzi di “fumo” c’erano i loghi “tablet”, “Waterloo regional police” e il simbolo del Re leone, tutti simboli verosimilmente utilizzati per distinguere le diverse partite di droga.