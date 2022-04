I rapinatori con armi da guerra, maschere da vampiro e 6 chili di droga

Armi clandestine, da guerra, una maschera di gomma, manette identiche a quelle della polizia e oltre 6 chili di hashish. È quanto ha trovato la polizia in un box di Cinisello Balsamo, usato da due pregiudicati, rapinatori italiani noti nell'ambiente criminale della zona di Quarto Oggiaro, che sono stati arrestati.

Entrambi, all'esito delle indagini coordinate dalla procura di Monza, devono rispondere di detenzione, porto di armi clandestine e da guerra e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato di Sesto avevano iniziato a seguire i loro movimenti dopo averli notati aggirarsi tra Sesto e Cinisello Balsamo.

I pedinamenti hanno permesso di capire come il garage di Cinisello venisse utilizzato come base per progettare una possibile rapina. Uno dei due uomini, poi, è stato 'beccato' mentre saliva su un'auto rubata: addosso gli sono stati trovati passamontagna, guanti e un coltello a serramanico. Nel frattempo anche il complice è stato seguito e gli agenti lo hanno notato mentre aspettava 'il collega' vicino ad alcuni negozi di Cinisello. A sua volta fermato, dopo una breve fuga nella quale ha cercato di liberarsi di un'arma, gli è stata trovata nel borsello una pistola calibro 38 con matricola abrasa.

Durante la perquisizione del box, infine, sono stati rinvenuti, oltre a 6,3 chili di stupefacente divisi in 45 panetti e 197 ovuli, un'altra pistola Beretta con matricola abrasa, carrello con dicitura 'parabellum', caricatore e 5 cartucce, una maschera di gomma da vampiro, un paio di manette identiche a quelle usate dalla polizia, una pistola scacciacani con caricatore e 9 cartucce, di cui 8 esplose.