Ruba un suv ma trova un arsenale e si "pente"

Ha rubato un Range Rover a un imprenditore brianzolo ma oltre al suv si è trovato tra le mani un vero e proprio arsenale. E così, probabilmente per non finire in guai più grandi, ha deciso di farle ritrovare al legittimo proprietario. L'epilogo? Entrambi sono finiti nei guai. Il ladro, un 52enne di San Giuliano, è stato denunciato per furto mentre il proprietario del suv è stato denunciato per il possesso delle armi. Il fatto è stato riportato sulle colonne di MonzaToday.

Tutto è iniziato a Villasanta all'inizio di febbraio quando il 52enne ha rubato il suv di un imprenditore. Quest'ultimo ha presentato denuncia ai carabinieri precisando che all’interno dell’auto erano presenti anche due pistole e munizioni regolarmente detenute. I carabinieri hanno quindi analizzato i filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso, incrociando i movimenti dell’autovettura, annotando orari e transiti, fino a tracciare l’identikit di un sospettato. È quindi scattato il blitz a casa sua dove sono saltati fuori gli abiti usati durante il furto. Il 52enne, davanti al suo avvocato, ha poi ammesso le proprie responsabilità, fornendo indicazioni anche sul luogo dove era custodito il suv (poi recuperato).

Non solo, il ladro ha confessato di essersi spaventato vedendo le armi e di aver deciso di contattare il proprietario per fargliele trovare in un luogo concordato. Convocato in caserma dai detective l'imprenditore ha inizialmente negato salvo poi ammettere di essere stato contattato da un individuo che gli ha indicato il luogo dove era nascosto l'arsenale ma di non aver avvisato le forze dell'ordine per timore di ritorsioni. La mitragliatrice e la pistola sono state trovate dai carabinieri in un'abitazione, a Villasanta, sempre di proprietà dell'imprenditore. Anche per lui è scattata una denuncia. Altre armi - regolarmente detenute dall'uomo - sono state ritirate in via cautelare.