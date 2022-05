Traffico di armi per i criminali e droga: 30 arresti tra Milano e la Lombardia

30 persone sono state arrestate dai carabinieri tra Milano e diverse province della Lombardia all'alba di martedì 17 maggio. Le manette sono scattate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Monza con accuse, a vario titolo, per traffico e illecita detenzione di armi da guerra e comuni, detenzione e traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, furto, ricettazione e riciclaggio. La misura, che ha colpito persone residenti nelle province di Milano, Monza Brianza, Cremona, Bergamo, Pavia e Massa Carrara, è stata emessa al termine di un'indagine di carabinieri di Sesto San Giovanni. Gli arrestati, secondo quanto riferito dai militari, avrebbero gestito una rete di spaccio di droga e di armi che sarebbero state utilizzate da criminali residenti in provincia di Milano e in altri angoli della Lombardia.

A capo del presunto gruppo ci sarebbe un 64enne di origini siciliane residente a Cologno Monzese, già noto alle forze dell'ordine, che insieme alla moglie 62enne avrebbe commissionato agli altri indagati rapine, estorsioni e truffe. In questo modo - secondo le ipotesi degli inquirenti - si sarebbe procurato il denaro che avrebbe poi reinvestito nell’approvvigionamento di armi clandestine e nell’importazione, dalla Spagna, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente (principalmente hashish e marijuana), che sarebbe poi stata commercializzata in tutta la Lombardia. Gli investigatori hanno descritto il gruppo criminale come un'organizzazione anomala e non strutturata. Inoltre, stando a quanto riferito dai militari dell'Arma, gli indagati non avrebbero avuto collegamenti diretti con la criminalità organizzata ma solo dei punti di contatto con gruppi del foggiano; contatti sfruttati perlopiù per l'approvvigionamento di stupefacenti e armi.

Ad accendere i fari sulla banda era stato un pestaggio avvenuto nel 2017: un uomo aveva denunciato ai carabinieri della stazione di Cologno Monzese di essere stato aggredito e picchiato in strada - a suo dire senza nessun motivo - da alcune persone poi volatilizzatesi. Durante le indagini i carabinieri hanno poi scoperto come il pestaggio fosse stata la conseguenza di una partita di droga non pagata e proprio quel dettaglio ha portato i detective ad approfondire la questione. Durante il periodo degli accertamenti (diretti dal procuratore Claudio Gittardi e dal pm Michela Versini) sono stati sequestrati 58 chili di sostanze tra hashish e cocaina, 4 pistole di vario calibro, una mitragliatrice Skorpion con silenziatore e circa 440mila euro in contanti.

Durante il blitz di oggi, martedì 17 marzo, i carabinieri hanno trovato e sequestrato complessivamente banconote per 16mila euro, 13 kg di hashish e alcune decine di grammi di cocaina. Non sono state trovate, invece, armi. Secondo i carabinieri, infine, il gruppo criminale avrebbe fornito l'arma ai killer che avrebbero sparato a Donato Carbone, il 63enne ucciso a Cernusco sul Naviglio nell'ottobre del 2019.