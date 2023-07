Scoperti mentre si arrampicano su una scala per rubare nel palazzo

Colti in flagrante mentre salivano una scala poggiata sulla facciata di un palazzo. Così quattro (aspiranti) ladri sono stati arrestati dai carabinieri. L'episodio intorno alle 22.30 di sabato 15 luglio in via Correggio, zona De Angeli, a Milano.

A finire in manette con l'accusa di tentato furto in abitazione in concorso quattro uomini tra i 20 e i 35 anni, tutti italiani senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Il nucleo radiomobile ha sorpreso uno di loro che faceva da 'palo' e gli altri tre mentre si arrampicavano sulla scala e armeggiavano vicino a una finestra al primo piano.

I quattro sono stati trovati in possesso di alcuni strumenti 'del mestiere', che i militari hanno sequestrato. Arrestati, sono in attesa di giudizio per direttissima.