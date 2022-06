Ha 40 anni, ne deve scontare 22 di carcere: donna arrestata a Milano

Un controllo casuale e le manette. Con più di due decenni di carcere all'orizzonte. Una donna di 40 anni, una cittadina bosniaca con precedenti, è stata arrestata nella notte tra martedì e mercoledì a Milano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Milano il 25 marzo scorso.

La 40enne, stando a quanto riferito dalla polizia, è stata fermata in via Lorenteggio poco dopo la mezzanotte per una normale identificazione. A suo nome - Sajma Omerovic - è però emerso il provvedimento, emesso dal palazzo di giustizia meneghino per un cumulo pene per furti e borseggi. La donna, che risulta senza fissa dimora, è stata quindi accompagnata prima in questura e poi a San Vittore, dove dovrà scontare 22 anni e 3 mesi di reclusione.

Poco prima, verso le 20, la stessa sorte era toccata a una 24enne, lei cittadina ucraina, fermata in via Cusani. Gli agenti hanno scoperto che anche sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione dal 2020 per una pena totale di 5 anni, sempre per reati contro il patrimonio. La giovane deve anche pagare una multa di 2mila euro.