La coppia con la droga di "Breaking bad"

Uniti nella vita. E nel lavoro. Una donna di 43 anni e un uomo di 47, il suo compagno, entrambi cittadini filippini, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di centinaia di dosi di shaboo.

Ad arrestarli sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che avevano il sospetto che l'uomo spacciasse. Un sospetto trasformato in realtà martedì sera, quando i poliziotti hanno controllato i due in via Fra Cristoforo, in zona Famagosta.

Durante la perquisizione a casa dei due, gli agenti hanno scoperto 6,1 grammi di shaboo, la droga sintetica molto diffusa nelle comunità asiatiche - la stessa resa famosa dalla serie "Breaking bad" con il nome di Crystal Meth - che viene venduta in dosi da 0,1 grammo per la sua potenza devastante. Inoltre nell'appartamento sono stati sequestrati anche 0,3 grammi di anfetamine e 3.750 euro in contanti. Per i due sono quindi scattate le manette.