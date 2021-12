La donna condannata a 57 anni che non andrà in carcere (nonostante l'arresto)

In manette, di nuovo. Molto presto libera, di nuovo. È la storia di una 33enne, cittadina croata, arrestata domenica sera dalla polizia a Milano dopo un furto in abitazione, l'ennesimo. L'allarme è scattato verso le 21.30, quando un residente di un condominio di via Giambellino ha telefonato al 112 segnalando dei rumori sospetti nel palazzo. Al loro arrivo sul posto, gli agenti delle Volanti hanno incrociato la donna che usciva dall'edificio con una busta piena di vestiti, una collana in oro e degli "strumenti da lavoro", che evidentemente aveva appena usato per forzare la porta dell'appartamento svaligiato. Ma non solo. Perché insieme alla 33enne c'era sua figlia, una bimba di soli nove anni.

Inserendo il nome dell'arrestata nel database, i poliziotti hanno scoperto che sulla testa della donna - madre di altri sette figli - pendeva un ordine di carcerazione per un cumulo pene di 57 anni emesso nel 2021 dal tribunale di Genova per 18 furti in abitazione. Cumulo poi in realtà, pochi mesi dopo, "abbassato" a 30 anni dai giudici di Milano.

La 33enne, già arrestata a ottobre scorso a Milano sempre dopo un blitz in un appartamento, è stata però accompagnata alla clinica Mangiagalli perché incinta al settimo mese di gravidanza, motivo per cui i poliziotti non hanno potuto dare esecuzione all'ordine di carcerazione. Lunedì la donna, che vive in camper con il resto della famiglia, sarà processata per direttissima ed è praticamente certo che non sarà disposta la detenzione in carcere.