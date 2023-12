Si schianta in auto: poliziotto la soccorre (e la arresta)

Lo schianto e le manette. Una donna è stata arrestata nei giorni scorsi per un cumulo pene per alcune condanne per furto dopo essere rimasta vittima di un incidente a Fontana, vicino a Lodi. A soccorrerla è stato un agente della questura di Lodi libero dal servizio, che ha assistito allo schianto e si è fermato.

Dai primi accertamenti sui documenti che la donna aveva esibito al poliziotto e ai soccorritori sono però emersi sospetti sulla sua identità. Gli investigatori della mobile hanno infatti constatato che la patente era stata rubata a una dipendente di un ospedale del milanese. Gli stessi agenti hanno poi accertato che la guidatrice aveva prenotato una stanza in un b&b usando le generalità di una donna residente nel lodigiano, a cui alcune settimane prima era stata rubata la borsa mentre era ricoverata all’ospedale di Lodi e con il cui bancomat erano stati prelevati mille euro.

Gli stessi documenti erano stati utilizzati dalla donna per noleggiare il veicolo, alla cui guida era uscita di strada, e per commettere altri furti con le stesse modalità. Dopo il ricovero in ospedale, la vittima - di origini venete ma residente da anni nel Milanese, è stata quindi arrestata per la pena da scontare e denunciata per gli altri furti di cui è sospettata.