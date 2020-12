Si spaccia per sua mamma, ferisce 3 agenti e sfonda la Volante: arrestata una 24enne

Ha cercato di coprire sua madre, spacciandosi per lei. Poi, una volta scoperta, ha pensato bene di mandare tre agenti in ospedale e di rompere una Volante. Protagonista di un martedì sera decisamente folle è stata una ragazza di 24 anni, una giovane italiana, poi finita in manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

I guai per lei sono iniziati verso le 23.50, quando i poliziotti del commissariato Lorenteggio si sono presentati a casa sua, un appartamento in via Nikolajewka, per verificare che nell'abitazione ci fosse sua madre, una 47enne affidata in prova ai servizi sociali e con l'obbligo di non uscre tra le 18 e le 7. Alla porta, però, si è presentata proprio la giovane, che ha consegnato agli agenti la carta d'identità della mamma.

Quando la polizia l'ha messa davanti alle proprie responsabilità, la ragazza è andata su tutta le furie e si è scagliata contro gli agenti con calci e pugni, tanto che tre di loro sono poi finiti al pronto soccorso con prognosi tra tre e sette giorni. Una volta fermata e messa nella Volante, la giovane non si è ancora tranquillizzata e a calci ha sfondato lo sportello sinistro dell'auto del commissariato. La sua serata è poi finita nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima.