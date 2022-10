La donna arrestata (per errore) durante il suo matrimonio

I carabinieri, venerdì 28 ottobre, hanno interrotto il matrimonio (che si stava celebrando a Seveso, in Brianza, con rito civile) per arrestare la sposa, una 42enne di origine ecuadoriana. Ma si trattava di un (drammatico) errore, che però ha rovinato una giornata importante per lei e per il marito. I carabinieri dovevano eseguire un ordine di carcerazione nei confronti della 42enne per un cumulo di pene legato a reati di droga.

L'ordine di carcerazione era stato trasmesso dal Tribunale di Monza per una sentenza che risultava passata in giudicato, nonostante l'avvocato della donna avesse presentato ricorso in Appello. I militari, dopo avere cercato la donna in casa senza successo, hanno appreso che era in procinto di sposarsi in Comune e sono andati lì a prenderla.

Ma il fascicolo della donna era lacunoso: mancava, infatti, l'informazione del ricorso in Appello, pertanto la condanna che le è stata comminata non è definitiva. Non si sa come, ma questa informazione non è stata trasmessa nei vari passaggi. Una volta in caserma, grazie anche all'assistenza dell'avvocato della donna, l'equivoco si è chiarito e la 42enne è stata rilasciata.