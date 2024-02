La donna di 34 anni che deve scontarne 17 di carcere

Sei mesi di carcere per ogni anno di vita. Una donna di 34 anni, cittadina italiana originaria dell'Est Europa, è stata arrestata lunedì pomeriggio a Sedriano dai carabinieri per un provvedimento di esecuzione per pene concorrenti emesso dal tribunale di Trieste.

La 34enne, che è stata trovata in un camper durante un normale controllo, deve infatti scontare 14 anni, 10 mesi e 15 giorni di reclusione oltre che 2 anni e 3 mesi di arresto per un totale di 17 anni, 1 mese e 15 giorni di prigione.

Nella sua lunga carriera criminale, la donna - una specialista dei colpi in casa - ha collezionato 24 sentenze di condanna, fra Trieste, che è di gran lunga la città più colpita, Venezia, Roma, Rovereto, Livorno, Udine e proprio Milano, dove è stata arrestata a settembre del 2019 dopo un tentato furto in un appartamento di via Lomellina, che gli è costato un altro anno di pena.

Le prime 11 condanne, stando a quanto appreso, le ha subite per reati commessi quando era ancora minorenne. Nel suo curriculum criminale, lunghissimo, figurano precedenti proprio per furto in abitazione, possesso di grimaldelli e false attestazioni, per aver usato diversi alias nel tentativo di sfuggire alle forze dell'ordine.