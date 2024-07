È ai domiciliari: donna arrestata mentre gioca alle slot machines

Seduta al suo sgabello, a giocare alle slot machines. Piccolo particolare: in realtà doveva essere in casa sua, agli arresti domiciliari. Una donna di 62 anni, cittadina italiana, è stata arrestata martedì a Milano con l'accusa di evasione dopo essere stata scoperta in un bar nonostante si trovasse in regime di detenzione domiciliare.

A bloccarla sono stati i poliziotti delle volanti che in giornata hanno organizzato una serie di controlli in zona Scalo Romana. Entrando nel locale, in via Medeghino, i poliziotti hanno identificato la 62enne - impegnata alle "macchinette" - e hanno scoperto che aveva dei permessi per andare al lavoro ma che a quell'ora doveva essere nel suo appartamento. Per lei sono così scattate le manette.

La stessa sorte toccata poco dopo a tre uomini - un egiziano 30enne e due marocchini di 27 e 36 anni - fermati nell'ambito della stessa "operazione". I tre sono stati arrestati in zona via San Dionigi dopo essere stati trovati con oltre mezzo chilo di hashish.