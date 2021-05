"Non voglio drogarmi più": il cliente chiama la polizia e fa arrestare la pusher

In manette una 25enne, fermata dalla polizia anche grazie a un suo cliente

/ Via Piero della Francesca

Fermata per caso, incastrata dal cliente. Una donna di 25 anni, una cittadina romena con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, è stata arrestata giovedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stata sorpresa a vendere cocaina.

Per lei i guai sono iniziati quando una Volante ha fermato l'auto a bordo della quale si trovava insieme a un uomo. Proprio in quell'istante, stando a quanto raccontato dalla Questura, un secondo uomo ha telefonato al 112 dicendo di essere un tossicodipendente, di aver appena "ordinato" delle dosi di cocaina da una donna e di voler però smettere di drogarsi.

Facendo un rapidissimo accertamento, gli agenti hanno scoperto che la pusher a cui si riferiva il ragazzo al telefono era proprio la 25enne che loro stessi avevano appena fermato. Così la donna è stata perquisita ed è stata trovata in possesso di 4 grammi di cocaina, suddivisi in cinque dosi, ed è stata quindi arrestata.

L'uomo che era in auto con lei è invece poi risultato un altro cliente: è stato identificato e segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.