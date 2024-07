Spacciava droga di ogni genere a bordo della sua Panda rossa

La Fiat Panda rossa si ferma, si accendono le quattro frecce. Subito si avvicinano i clienti. Questo il modus operandi di una donna di 50 anni arrestata con l'accusa di spaccio. Pregiudicata per reati legati al patrimonio e agli stupefacenti, la spacciatrice è stata condotta in carcere in custodia.

Spacciava droga a bordo della sua Panda. I clienti la conoscevano, consapevoli che l'arrivo dell'auto rossa significava dosi pronte per essere acquistate. L'hanno intercettata così, a bordo della vettura che si era fermata sul ciglio della strada. Diversi i clienti che si sono avvicinati, hanno comprato la droga, hanno pagato e se ne sono andati. Gli agenti della squadra investigativa sono intervenuti non appena accertato che quei clienti avessero effettivamente comprato sostanze stupefacenti.

Nella Panda sono stati trovati 15 involucri di eroina, circa 16 grammi, e 4 di hashish. La perquisizione si è poi spostata a casa della 50enne dove gli agenti hanno sequestrato altri tre involucri di eroina da 45 grammi, 100 grammi di hashish. In cassaforte c'erano altri 50 ovuli di hashish e quasi 8mila euro in contanti. La donna è stata arrestata.