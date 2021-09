L'arzilla nonnina che rincorre la sua truffatrice e la fa arrestare

All'ultimo secondo, ma ancora in tempo, ha capito che quella donna in realtà non aveva nulla a che fare con sua figlia. E così, nonostante l'età, ha trovato la forza di dare l'allarme, di rincorrerla - letteralmente - e di farla finire in manette. Una 37enne, una cittadina polacca senza fissa dimora in Italia e con numerosi precedenti, è stata arrestata martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di truffa dopo essere stata incastrata dalla sua stessa vittima, una 88enne che vive in zona Forlanini.

Stando a quanto ricostruito dalla Questura, in mattinata la donna ha telefonato a casa dell'anziana e le ha detto che sua figlia era rimasta coinvolta in un incidente in cui era morto un bimbo. Quindi le aveva chiesto, come spese per il risarcimento danni, 25mila euro in soldi e gioielli, da raccogliere e pesare. Passato qualche minuto, la seconda telefonata - in cui la signora ha detto di aver racimolato mezzo chilo di preziosi - e poi una terza, per l'appuntamento sotto l'appartamento della vittima.

All'incontro si è presentata proprio la 37enne, che ha preso dalle mani dell'anziana la busta con i gioielli all'interno e si è allontanata a passo svelto. È stato in quel momento che l'88enne ha capito di essere stata raggirata. Per nulla intenzionata ad arrendersi, la donna ha rincorso la truffatrice e ha iniziato ad urlare per attirare l'attenzione dei passanti. A soccorrerla è subito intervenuta una 29enne, che ha poi aiutato la polizia a bloccare la fuggitiva.

Gli agenti hanno recuperato i gioielli della vittima - che nella corsa erano stati buttati nel cortile di un condominio - e hanno restituito tutto alla signora. La 37enne, invece, sarà processata per direttissima. Nella sua borsa i poliziotti hanno trovato più di mille euro in contanti e un cellulare, che sono stati sequestrati.