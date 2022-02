Cacciaviti, piede di porco e soldi: le due ladre prese subito dopo il furto

Il blitz e le manette, tutto nel giro di pochi minuti. Due donne - una 21enne e una 22enne, entrambe cittadine italiane di origine croata - sono state arrestate domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver rubato all'interno dell'appartamento di un 34enne, all'angolo tra corso San Gottardo e piazza 24 maggio.

L'allarme è scattato verso le 16, quando alla polizia sono state segnalate le due ladre che forzavano la serratura della porta d'ingresso per far accesso nell'abitazione. Quando le volanti sono arrivate, gli agenti hanno accertato che effettivamente le due erano riuscite a entrare nella casa e che erano già andate via.

Ai poliziotti è bastato fare un giro in zona, però, per rintracciare e fermare la 21enne e la 22enne. Perquisite, le giovani sono state trovate in possesso di cacciaviti, un piede di porco e 200 euro in contanti, che avevano rubato proprio nell'appartamento del 34enne. Entrambe con precedenti, le due sono state dichiarate in arresto.

La stessa sorte che nella notte è toccata a un 36enne che ha cercato di rubare a casa del don della parrocchia di Santa Marcellina, nella zona di Muggiano. Sorpreso dal prete, il ladro è poi stato bloccato dalla polizia.