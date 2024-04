Arrestate la ladra incinta e la complice col neonato (rincorse da Valerio Staffelli)

Il furto in centro, la fuga - con tanto di troupe televisiva sulle loro tracce - e le manette. Una ragazzina di 18 anni, incinta, e una di 27, mamma di un bimbo di 8 mesi, sono state arrestate domenica pomeriggio a Milano con l’accusa di furto dopo aver derubato una 17enne in piazza Gae Aulenti.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il blitz delle due è scattato alle 14.20, mentre la vittima era seduta a un bar insieme a delle amiche. La 27enne, col neonato in braccio, si sarebbe avvicinata al gruppo e la complice avrebbe coperto l’iPhone della giovane con un foglietto per poi portarglielo via.

Appena la 17enne si è accorta del furto, ha dato l’allarme e ha iniziato a inseguire le fuggitive. In suo aiuto è subito intervenuto l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli che era lì per girare un servizio per il tg satirico di canale 5. Le due sono poi state fermate dalla polizia in via Pollaiuolo: la 27enne è stata portata nel carcere di Bollate, mentre la 18enne è stata accompagnata a San Vittore.