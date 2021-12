Il "cavallino" con i cartoni di droga in auto e la coppia con 50 chili di marijuana in casa

Uno, verosimilmente il "cavallino" incaricato del trasporto, aveva nascosto tutto in dei cartoni. Gli altri due, probabilmente i custodi, si erano affidati al ripostiglio. Ma per nessuno di loro il nascondiglio è stato sufficiente per evitare le manette. Tre persone - due uomini e una donna - sono state arrestate lunedì sera dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere state sorprese in possesso di chili e chili di droga.

Il primo a finire in manette è stato un 51enne italiano, senza precedenti. A bloccarlo sono stati gli agenti della sezione antidroga della mobile - guidati da Marco Calì e Domenico Balsamo - che lo hanno incrociato in via Novara, a bordo della sua auto. Incuriositi dal suo atteggiamento sospetto - e soprattutto dallo sguardo preoccupato dopo aver notato una Volante - i poliziotti hanno deciso di seguirlo per poi fermarlo sulla tangenziale Ovest.

La perquisizione della macchina ha confermato i dubbi degli investigatori, tanto che dal portabagagli sono saltati fuori dei cartoni al cui interno c'erano 5 chili e mezzo di marijuana. A quel punto gli agenti si sono spostati a casa del 51enne, a Buscate, dove sono stati sequestrati un altro chilo di "erba" - varietà Haze, dall'altissimo principio attivo -, un chilo di cocaina e dei pizzini con appuntati quantitativi, numeri e somme di denaro.

Approfondendo quanto trovato nell'appartamento del 51enne - che evidentemente aveva il compito di muovere la droga -, i poliziotti sono arrivati all'abitazione di una 37enne e del suo compagno 47enne, entrambi italiani, lui con precedenti alle spalle, ed entrambi arrestati. In casa della coppia, a Busto Garolfo, gli uomini dell'antidroga hanno scoperto dei bustoni sottovuoto nascosti nel ripostiglio con all'interno altri 50 chili di marijuana, che ormai - proprio per la sua qualità più alta rispetto al passato - viene venduta all'ingrosso con prezzi che arrivano fino ai 6mila euro al chilo.

Poco dopo, sempre lunedì sera, le manette sono scattate anche per un 47enne albanese. A bloccarlo, a Castano Primo, sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, coordinati da Massimiliano Mazzali. I poliziotti lo hanno controllato dopo averlo fermato mentre era a bordo della sua Peugeot e gli hanno trovato 10 grammi di cocaina in tasca. In casa sono stati sequestrati altra droga - 143 grammi di "coca" e 56 di hashish -, ma soprattutto 57mila euro in contanti. Un segno, inequivocabile, che il giro di droga fosse decisamente più ampio.