Derubano una donna: presi mentre prelevano con la sua carta di credito

Neanche il tempo di "godersi" il bottino. Due uomini - un 35enne e un 33enne, entrambi cittadini romeni - sono stati arrestati mercoledì mattina a Milano con le accuse di furto con destrezza e idebito utilizzo di carte di pagamento subito dopo aver derubato una donna in strada.

Il blitz dei due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuto verso le 12 all'angolo tra via Pitteri e via Rubattino, dove hanno avvicinato la vittima e le hanno portato via il portafogli che aveva nella borsa. Dopo aver scoperto che all'interno c'era una carta di credito, ma soprattutto un fogliettino con annotato il Pin, i ladri si sono diretti a uno sportello bancomat di una filiale Bper per prelevare i contanti.

A interromperli, però, ci hanno pensato i poliziotti delle Volanti, che sono stati allertati dalla donna e in pochi minuti sono riusciti a rintracciare i due. Il 33enne e il 35enne sono stati trovati ancora in possesso del portafogli e della carta rubati alla vittima.