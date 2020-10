Milano, controlli della polizia: identificate 60 persone in zona Sempione, un arresto

Proseguono i servizi di prevenzione della polizia di Stato nel territorio della città di Milano, volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti e al controllo di persone e veicoli. Mercoledì sera i controlli degli agenti hanno interessato, tra le altre, la zona di Parco Sempione e quella di via Giambellino.

Controlli al Parco Sempione

I poliziotti del Commissariato Centro, con i colleghi del Reparto prevenzione crimine Lombardia, nei pressi di Parco Sempione hanno identificato 60 persone di cui 19 con precedenti. Due i posti di controllo nel corso dei quali gli agenti hanno controllato un totale di 25 veicoli. Sono stati accompagnati in questura per identificazione, perché sprovvisti di documenti, cinque persone straniere. A uno è stato notificato il divieto di ritorno a Milano e il foglio di via obbligatorio.

I poliziotti hanno, infine, arrestato un cittadino senegalese trovato in possesso di 3 grammi di hashish e hanno segnalato alla locale prefettura due cittadini italiani e un cittadino extracomunitario quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio sono stati sequestrati un totale di 11 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana.

Controlli in via Giambellino

Un altro arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti è stato poi eseguito in serata dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in via Giambellino. La loro attenzione è stata attirata dagli atteggiamenti sospetti di un 39enne italiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I poliziotti lo hanno controllato, trovandolo in possesso di una dose di cocaina, una di marijuana e 2,4 grammi di hashish. La perquisizione si è così estesa all'abitazione dell'arrestato, dove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 17 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e sostanza da taglio.