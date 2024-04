I ragazzi con 800 pasticche (e 2mila euro) nella pappa per i gatti

Droga e soldi nel cibo per gli amici a quattro zampe. Due uomini - un 22enne italiano e un 21enne egiziano - sono stati arrestati venerdì scorso dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in casa loro sono state scoperte 800 pasticche di Mdma ed ecstasy.

A bloccarli sono stati gli agenti del commissariato Comasina, che indagando sullo spaccio in quartiere sono arrivati a un appartamento di via Massara de Capitani, ritenuto dagli investigatori un possibile luogo per stoccare la sostanza e confezionare le dosi.

Quando i poliziotti hanno visto il 22enne arrivare a bordo di una Peugeot, lo hanno seguito e sono riusciti a entrare nell'abitazione, al cui interno c'era l'altro ragazzo, che ancora dormiva. Nascosti nel cibo per i gatti, gli agenti hanno scoperto e sequestrato le pasticche, oltre che un sacchetto con all'interno 2mila euro in contanti. Per i due sono così scattate le manette.