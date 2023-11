Uomo e donna trovati con la droga in auto e arrestati: "Ma io sono un tassista"

Un etto di droga nell'auto, guidata da lui. Altri 400 grammi in casa, di lei. Un uomo e una donna - 21 anni lei, 57 lui - sono stati arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di droga e soldi.

I guai per loro sono iniziati poco dopo le due in via Lessona, dove una volante del commissariato Quarto Oggiaro ha fermato l'auto a bordo della quale viaggiava la coppia, con lui al volante. I poliziotti hanno subito notato un sacchetto sul sedile posteriore del veicolo, da cui sono saltati fuori 100 grammi di cocaina.

A quel punto gli agenti hanno controllato casa della ragazza, che vive in un comune al confine e che ha precedenti, scoprendo 400 grammi di eroina e 480 euro in contanti. L'abitazione dell'uomo è invece risultata pulita, ma anche per lui sono scattate le manette in flagranza di reato, proprio per la "coca" trovata nella macchina. Agli agenti ha raccontato - e sulla sua versione sono in corso approfondimenti - di essere "semplicemente" un tassista abusivo che stava accompagnando la ragazza.