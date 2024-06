"Prendi la borsa e nascondila": arrestati i due fidanzati insospettabili

Uniti nell'amore. Uniti negli affari. Un uomo di 36 anni e una donna di 28, la sua compagna, sono stati arrestati mercoledì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di droga e soldi.

I guai per loro sono iniziati verso le 21.20, quando gli agenti delle volanti hanno visto due uomini scambiarsi qualcosa. Fermato uno dei due, i poliziotti hanno scoperto che aveva appena acquistato una dose di hashish dal pusher, proprio il 36enne, che è stato bloccato pochi metri più in là. Mentre i poliziotti lo caricavano in auto, l'uomo ha preso il telefono e ha rapidamente mandato un messaggio alla fidanzata, scrivendole "prendi la borsa e portala via". Senza rendersi conto che gli agenti stavano leggendo sul suo cellulare, il 36enne ha ricevuto la risposta della compagna, che gli ha consigliato di dare un indirizzo falso.

Il tentativo, però, è subito naufragato e la volante ha scoperto il vero domicilio della coppia, in zona Santa Giulia. Messa alle strette, la donna ha confessato di aver nascosto una borsa in un'area comune del condominio: dall'interno sono saltati fuori 620 grammi di hashish e 14mila euro i contanti. I due, entrambi due insospettabili senza nessun precedente alle spalle, sono così stati arrestati.