I fidanzati che vanno in giro in auto a spacciare, ma non si accorgono che hanno la polizia dietro

Fatale fu la consegna a domicilio. Due fidanzati - lei 28 anni, lui 32, entrambi cittadini italiani - sono stati arrestati venerdì sera dalla polizia a Milano dopo essere stati sorpresi in giro con droga e soldi.

A bloccare i due, verso le 21, sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, coordinati da Massimiliano Mazzali, che stavano effettuando dei controlli in zona San Siro. L'attenzione dei poliziotti è subito finita sulla macchina della coppia, con la donna alla guida, che continuava a rallentare guardando gli specchietti retrovisori e il cellulare.

All'altezza di via Capecelatro la svolta: l'auto si è fermata e - mentre gli agenti erano ancora dietro - è arrivato un ragazzo che è salito a bordo ed è sceso dopo aver preso qualcosa dalle mani del 32enne. Fermato il cliente, i poliziotti hanno scoperto che aveva appena comprato 1 grammo e mezzo di cocaina e così hanno bloccato i due fidanzati. Nella vettura sono stati trovati altri 6,5 grammi di "coca", 10 grammi di hashish e mille euro in contanti, che i due avrebbero guadagnato proprio consegnando le dosi in giro. A casa loro, a Cormano, i poliziotti hanno sequestrato altri 50 grammi di hashish: entrambi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La stessa accusa di cui deve rispondere un 59enne, cittadino italiano con precedenti, fermato la stessa sera sempre dagli uomini della Mobile. Per lui le manette sono scattate in via Val Trompia. Gli investigatori, che stavano monitorando la zona, lo hanno notato incontrare sotto i portici un cliente - un 40enne -, che è poi stato perquisito e trovato con 1 grammo di hashish. A casa del 59enne, poco distante, sono stati scoperti 30 grammi di "fumo" e il pusher è stato arrestato e processato per direttissima.

E sotto la sua abitazione spacciava anche un 44enne, cittadino marocchino con numerosi precedenti, bloccato dalla VI sezione sabato sera in via Cabella. Gli agenti, appostati sotto il suo appartamento, poco prima di mezzanotte lo hanno visto uscire dal cancello, entrare in un'auto e poi tornare verso il palazzo. A quel punto, gli agenti lo hanno seguito e hanno scoperto che aveva appena ceduto 1 grammo di cocaina al cliente, mentre altri 3 involucri di "bianca" e 700 euro in contanti erano nascosti nell'abitazione.