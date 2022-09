In carcere i tre uomini fermati dopo un inseguimento e lo schianto nel tunnel

Sono finiti in carcere i tre uomini arrestati dopo l'inseguimento partito in viale Certosa e finito nel tunnel di via Gattamelata martedì 6 novembre. In fuga, invece, il loro complice.

A finire a San Vittore tre pregiudicati romeni. Si tratta di un 24enne che era alla guida della Bmw anche se non aveva mai ottenuto la patente; di un 22enne destinatario di un decreto di allontanamento dall'Italia; e di un 20enne con precedenti per reati contro il patrimonio.

L'arresto, effettuato dalla compagnia di Milano Duomo e dal Nucleo Radiomobile, era arrivato alla fine di un inseguimento prima in auto e poi a piedi. Dopo essere scappati all'alt con una Bmw, aver speronato alcune auto in coda ed essersi ribaltati, i quattro uomini avevano cercato di darsi alla fuga correndo via.

Dopo essere scesi dall'auto, come ricostruito dal comando provinciale di via Moscova, i quattro avevano anche aggredito i militari con colpi di spranga e cacciavite, oltre che a calci e spintoni. Durante la fuga si sono poi liberati di alcuni oggetti. Tre di loro sono stati fermati dopo l'inseguimento a piedi, che era stato ripreso da un video diventato virale in cui si vede un carabiniere colpire con un calcio uno degli arrestati.

All'interno della Bmw i militari hanno trovato arnesi per lo scasso: l'ipotesi è che il gruppo facesse furti in appartamento. A causa dell'aggresione sùbita uno dei carabinieri ha riportato una prognosi di 10 giorni. Ferito, per fortuna in modo lieve, anche il passeggero di un'auto tamponata, che è stato trasportato all'ospedale San Carlo per un leggero trauma cranico.

Dopo l'arresto, i tre uomini sono stati portati a San Vittore. Sono accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. A vario titolo sono stati inoltre denunciati per guida senza patente, inottemperanza a provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale e possesso ingiustificato di armi o grimaldelli. In corso le ricerche per individuare il quarto uomo.