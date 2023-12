Moglie e marito arrestati a Milano: in casa quasi 10 chili di droga (di Al Capone)

Insieme nella vita. Insieme in manette. Una donna e un uomo - 57 anni italiana lei, 59 anni bosniaco lui, moglie e marito - sono stati arrestati martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di quasi dieci chili di droga.

A incastrarli sono stati gli agenti del commissariato Comasina, che dopo una breve indagine hanno individuato l'appartamento della coppia - in via Carbonia - come potenziale piazza di spaccio. Verso le 16.40, dopo aver visto la 59enne rientrare nell'abitazione, gli agenti sono entrati con lei e hanno bloccato subito moglie e marito, che ha tentato, inutilmente, di gettare la droga dalla finestra.

I poliziotti rimasti in strada hanno così subito recuperato 43 grammi di cocaina e 9 chili e mezzo di hashish suddivisi in 95 panetti, tutti con sopra una foto di Al Capone. All'interno della casa sono poi stati trovati e sequestrati 3.600 euro in contanti. I due sono quindi stati arrestati.