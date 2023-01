I due uomini in giro per Milano con la pistola Magnum carica

Con l'arma sotto il sedile. Pronta all'uso. Due uomini - due italiani di 48 e 46 anni, entrambi con precedenti - sono stati arrestati martedì sera a Milano con l'accusa di porto abusivo di arma da fuoco in concorso.

A bloccarli sono stati i carabinieri del Radiomobile, che in via Toffetti hanno fermato la Fiat 500 con i due a bordo. Identificati conducente e passeggero, i militari hanno scoperto i loro vecchi guai con la giustizia e hanno deciso di approfondire il controllo sulla macchina, anche per l'atteggiamento sospetto dei due.

L'intuizione si è rivelata giusta quando da sotto il sedile è saltata fuori una Colt 357 Magnum con il relativo munizionamento. L'arma è stata sequestrata e per il 48enne e il 46enne - le cui abitazioni sono risultate "pulite" - sono scattate le manette. Il lavoro dei carabinieri prosegue adesso per cercare di verificare se la pistola sia stata usata e, soprattutto, per capire a cosa sarebbe servita.