Arrestati i due rapinatori del figlio di Salvini

Dopo aver rapinato dei soldi e del cellulare il figlio di Matteo Salvini, Federico, hanno pensato di nascondere il telefono sotto il divano di un negozio parrucchiere, con l'idea di riprenderselo l'indomani. Un progetto fallito visto che il titolare del locale, un egiziano, si è insospettito e, avendo incontrato la polizia il giorno precedente, si è rifiutato di consegnare lo smartphone. Poi li ha fotografati ed ha chiesto aiuto al 112, mettendoli in fuga. Dopo le verifiche e le indagini di rito, a distanza di circa due settimane, sono finiti in manette due egiziani di 21 e 26 anni.

L'arresto è stato eseguito dalla polizia, di Stato, coordinata dalla procura della Repubblica di Milano, su richiesta dei pubblici ministeri del VII Dipartimento. Come riferisce la questura meneghina, i due sono pregiudicati e irregolari sul territorio. Sono in carcere in quanto gravemente indiziati di essere gli autori della rapina contro il giovane Federico Salvini, 19 anni.

Il fatto risale al 23 dicembre. La sera di quel venerdì, intorno alle 21, vicino al Pio Albergo Trivulzio, nella zona ovest di Milano, la coppia ha minacciato il 19enne con una bottiglia rotta. Prima della fuga con il 'malloppo' verso via Jacopo Palma dove hanno cercato 'rifugio' presso il parrucchiere: per nascondere lo smartphone all'insaputa del titolare. Lo stesso che, agguerritissimo, alla Vigilia di Natale, li ha fotografati e messi in fuga, dopo aver 'sequestrato' loro il bottino.

L'attività d'indagine condotta dalla Squadra Mobile, in collaborazione con i poliziotti del Commissariato Bonola, ha portato frutto anche grazie alle fotografie scattate dal professionista egiziano. La coppia di suoi connazionali è stata identificata ed è stato ricostruito anche il ruolo di ciascuno di loro nell'aggressione: il 21enne è stato riconosciuto dallo stesso figlio del ministro del Trasporti e delle infrastrutture come autore materiale della rapina, mentre il complice 26enne è stato individuato come il 'palo'.